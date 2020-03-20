Число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенном Королевстве достигло 3 269.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения Великобритании.

В Соединенном Королевстве было проведено 64 621 тестов на коронавирус, 61 352 были с отрицательным результатом. Число смертей от коронавируса достигло 144.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 246 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Больной уже выздоровел и выписан из больницы.