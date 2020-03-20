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73-й Каннский кинофестиваль отложен из-за коронавируса

73-й Каннский кинофестиваль отложен из-за коронавируса

73-й Каннский кинофестиваль, который должен был состояться с 12 по 23 мая, из-за пандемии коронавируса нового типа не состоится в мае, как было запланировано.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница фестиваля в Twitter.

“Из-за кризиса в сфере здравоохранения и все развивающейся ситуации 73-й Каннский фестиваль не может состояться с 12 по 23 мая”, - говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Они сообщили, что обсуждают несколько вариантов дальнейших действий. Основной вариант - отсрочка фестиваля до конца июня - начала июля.


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БелТА


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