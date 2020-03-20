Фильмы и сериалы, рассказывающие о спорте

Достижения спортсменов, стремление сделать невозможное - возможным было и остается в центре внимания мировой кинопроизводства.

«Арменпресс» представляет своим читателям лучшие фильмы и сериалы последних лет по спортивной тематике, предлагая посмотреть их.

Netflix в начале 2020 года любителям своих сериалов представил драму, рассказывающую о фигурном катании. События развиваются вокруг фигуристки Кейт Бейкер. Фильм состоит из 10 серий.

В прошлом году Netflix выпустил документальный фильм “Formula 1”. “Drive to Survive” состоит из двух сезонов, в каждой серии представлены внутренние разногласия той или иной команды, участвующей в Гран-при, крайне опасные ситуации и внутренние противоречия, создаваемые за секунды.

Об объединяющей силе спорта рассказывает снятая в 2009 году драма “Invictus” , рассказывающая о команде регби ЮАР, которая должна участвовать в чемпионате мира. Главные роли в фильме исполняют Морган Фриман и Мэтт Дейман.

Мини-сериал “Ген высоты, или как подняться на Эверест” об альпинизме. Его снял Первый российский канал. В нем рассказывается о трудности восхождения на Эверест и представляются возникающие угрозы жизни. В фильме представлена также первая армянская женщина, преодолевшая вершину Эвереста - самую высокую гору в мире, Ирена Харазова.

Продолжение следует…

Варвара Айрапетян