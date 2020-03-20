В Канаде 846 подтвержденных случаев коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на 18:30 19 марта в Канаде составило 846.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады.

В Канаде наибольшее число случаев зафиксировано в провинции Британская Колумбия - 271, затем в Онтарио - 258, в Альберте - 146 и т. д.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 245 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Больной уже выздоровел и выписан из больницы.