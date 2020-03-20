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В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Монголии произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в пятницу на западе Монголии недалеко от границы с Китаем, сообщает китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 11.03 по местному времени (6.03 мск) в 360 километрах к северу от города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.


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БелТА


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