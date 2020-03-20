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Ракитич летом может присоединиться к своему бывшему клубу

Ракитич летом может присоединиться к своему бывшему клубу

Хорватский полузащитник каталонской “Барселоны” Иван Ракитич в следующем сезоне сможет выступать в своем бывшем клубе.

 Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Marca”. Ракитич хочет вернуться в “Севилью”, откуда он и переехал в Каталонию. “Барселона” не хочет предлагать хорвату новый контракт.

Иван Ракитич перешел в “Барселону” в 2014 году, в составе которой в общей сложности принял участие в 190 матчах. Ракитич в составе сборной Хорватии также стал и серебряным призером чемпионата мира.


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