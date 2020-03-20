Огонь Олимпийских игр уже в Японии

Огонь Олимпийских игр в Токио уже в Японии.

Как передает «Арменпресс», специально предназначенный для доставки олимпийского огня самолет приземлился в области Тохоко, расположенной в северной части Японии. Его приняли олимпийские медалисты дзюдоист Тадахиро Номура и борец Есида Саори.

XXXII летние Олимпийские игры состоятся в Токио. Они начнутся 24 июля и завершатся 9 августа. Около 11 тысяч спортсменов из 206 стран поборются в 33 видах спорта. Токио примет Олимпийские игры уже во второй раз после 1964 года.

Факел Олимпийских игр весит 1,2 кг и имеет вид золотой сакуры. Факел сверху напоминает цветок сакуры.

Современные Олимпийские игры были основаны в 1896 году французом Пьер де Кубертеном. Первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах в 1896 году. В истории Олимпиад игры отменялись три раза, только из-за мировых войн: в 1916 году в Берлине, в 1940 году в Токио и в 1944 году в Лондоне. До этого больше всех Олимпийские игры принимал Лондон - в 1908, в 1948 и в 2012 годах.