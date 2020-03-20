“Стань примером!”: мать двоих детей создала среду, в которой можно интересно проводить время

Следующим героем цикла “Стань примером!” историй успеха женщин, инициированных омбудсменом Армении, является основательница Центра детского развития Анна Минасян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Мать двоих детей на своем примере поняла, что необходимо создать среду, в которой одновременно и дети будут в безопасности, и матери смогут без детей разговаривать, пить кофе, проводить время.

“Женщины должны быть очень смелыми, и когда ты идешь на этот смелый шаг, всегда происходит какое-то чудо. В любых трудностях я всегда помню, что ради своей семьи надо быть сильной, надо быть трезвой”, - говорит Анна Минасян.

Напомним, что омбудсмен Армении начал кампанию по информированию общественности об истории успеха женщин, целью которой является ломка стереотипов о роли женщин в обществе и воодушевление общества успешными историями.

Защитник предлагает присоединиться к распространению призыва “Стань примером!” и отправлять истории успешных женщин на адрес[email protected]. Истории вдохновят женщин стать следующим примером.

Кампания по информированию сопровождается хештегами # Դարձիր_օրինակ на армянском и # Set an_example на английском языке.