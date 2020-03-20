Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

“Арсенал” не против продажи полного трансфера Генриха Мхитаряна

“Арсенал” не против продажи полного трансфера Генриха Мхитаряна

Лондонский “Арсенал” не против продажи полного трансфера полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

 Как передает «Арменпресс», об этом пишет Daily Express, отмечая, что оба клуба: и “Рома” и “Арсенал” продолжают переговоры.

 Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в этом сезоне на правах аренды выступает в “Роме”, в составе которой принял участие в 17-и матчах, забил 6 голов и стал обладателем 3-х голевых передач.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации