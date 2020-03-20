“Арсенал” не против продажи полного трансфера Генриха Мхитаряна

Лондонский “Арсенал” не против продажи полного трансфера полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет Daily Express, отмечая, что оба клуба: и “Рома” и “Арсенал” продолжают переговоры.

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в этом сезоне на правах аренды выступает в “Роме”, в составе которой принял участие в 17-и матчах, забил 6 голов и стал обладателем 3-х голевых передач.