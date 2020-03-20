Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 49

В Казахстане зафиксировано еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане составило 49, из них 22 - в Алматы, 25 -в Нур-Султане, 2 - в Караганде.

Вспышка нового коронавируса COVID 19 впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая - 12-миллионной Ухани. Всемирная организация здравоохранения охарактеризовала ее пандемией. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 245 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Пациент уже выздоровел и выписан из больницы.