Время в Ереване: 11:07:36,   20 Март

Трамп заменит встречу лидеров G7 в США на общение по видеосвязи

Трамп заменит встречу лидеров G7 в США на общение по видеосвязи

Американский лидер Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров G7 в США из-за коронавируса, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

"Чтобы каждая страна сосредоточилась на всех своих ресурсах для ответа на связанные с COVID-19 вызовы в сфере здравоохранения и экономики", — пояснил он.

Уточняется, что общение состоится по видеосвязи, причем не только в июне, но также в апреле и мае.

Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. Во всем мире заразились более 240 тысяч человек в 177 государствах, более десяти тысяч умерли.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации