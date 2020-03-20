Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 136

В Армении зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

В Армении по положению на 10:00 20 марта общее число подтвержденных случаев коронавируса составляет 136, а число выздоровевших - 1.

По данным за 19 марта в Армении было зарегистрировано 122 случая.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 09:00 14 апреля 2020 г.

Первый подтвержденный случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.