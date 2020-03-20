Объявлен тендер на строительные работы по восстановлению участка дороги М11- Ахпрадзор

Дорожный департамент Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения в рамках второй дополнительной программы по улучшению дорожной сети жизненного значения, финансируемой Всемирным банком, объявил тендер на строительные работы по восстановлению дорожных участков М11-Ахпрадзор км 0+000-км 7+828 и М11-Ахпрадзор км 7+828-км 14+480 Гегаркуникской области. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Дорога протяженностью около 14,5 км проходит через общины Цовак, Лчаван, Макенис и Ахпрадзор Гегаркуникской области.

Организации-заявители, желающие принять участие в конкурсе, должны иметь опыт и ресурсы для проведения соответствующих строительных работ, что подробно представлено в конкурсной документации.

Заинтересованные компетентные заявители могут загрузить полную тендерную документацию с сайтов: www.gnumner.am или www.armeps.am, а также ознакомиться с другими подробностями конкурса.

Крайний срок приема заявок - 7 мая текущего года.