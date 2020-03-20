В Армении автодороги в основном проходимы
09:26, 20 Март, 2020
Министерство ЧС Республики Армения сообщает, что по положению на 08:30 20-го марта в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.
В Лорийской области идет снег.
О Ларсе
Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.
Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.
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