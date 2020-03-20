Министерство ЧС Республики Армения сообщает, что по положению на 08:30 20-го марта в Армении автодороги в основном проходимы. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари Арагацотнской области, закрыты на неопределенное время.

В Лорийской области идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.