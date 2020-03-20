В результате пожара в здании правительства Армении есть сотрудники, пострадавшие от дыма

В результате пожара, вспыхнувшего 19 марта в одной из комнат здания правительства Армении, есть пострадавшие. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что дежурный врач медицинского центра МЧС 8 сотрудникам Службы безопасности оказал соответствующую медицинскую помощь, необходимости в госпитализации не возникло. 19 марта в 22:21 в Национальный кризисный центр поступил звонок, что в одной из комнат на 4-м этаже 1-го здания правительства Армении начался пожар. На место происшествия по вызову № 2 сложности пожара выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов спасательного управления города Ереван СС МЧС Армении, оперативная группа отдела по пожаротушению и организации спасательных работ, оперативная группа Национального центра кризисного управления и дежурный врач управления медицинского обеспечения.

Пожар был локализован в 22:31, потушен - в 22:44. Частично сгорело имущество кабинета (20 кв / м) - письменный стол, шкаф, компьютер, принтер, телефон, жалюзи, также и паркет.