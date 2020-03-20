Цены на цветные металлы - 19-03-20

ЛОНДОН, 20 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 19 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.27% и составила 1628.00 долларов США, цена на медь снизилась на 6.46% и составила 4881.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 4.68% и составила 1630.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.36% и составила 11510.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.45% и составила 14120.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.66% и составила 1843.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.44% и составила 19621.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 30000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.