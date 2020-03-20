“Айастани Анрапетутюн”: Генерировать положительные эмоции, обеспечить психологическую стабильность

“В стрессовой ситуации человек склонен принимать даже самые невероятные сведения и комментарии. Это может быть обусловлено тем, что в кризисной ситуации меняются пути информации, отсутствуют четкие и понятные всем комментарии относительно происходящих событий. В психически неуравновешенном состоянии человек неадекватно реагирует на внешние импульсы, так как ослабевают механизмы мышления и анализа. Однако при этом в результате периодического попадания в подобные ситуации человек приобретает определенный опыт, благодаря которому становится более стрессоустойчивым.

“В нынешних условиях, когда пандемия коронавируса навязала человечеству чрезвычайную ситуацию, в том числе нашей стране, человек должен получать большую заботу и защиту. Любую сложную ситуацию можно использовать в нашу пользу, а для этого необходимо поощрять и формировать определенные поведенческие модели. Люди чаще следят за поведением человека, пользующегося у них авторитетом, чем даже за здравой логикой. В нынешней ситуации мы должны работать над тем, чтобы сделать наш народ более дисциплинированным, чтобы это проявлялось не только во время эпидемии, но и стало постоянным поведением”, - сказал в беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” участник Арцахской войны, специалист по информационно-психологической борьбе, подполковник запаса СНБ Республики Армения Артур Погосян.

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