“Айастани Анрапетутюн”: Дистанционное образование при чрезвычайном положении не имеет альтернативы

“Факт, что в период чрезвычайного положения использование основного средства телекоммуникации – телевидения приемлемо не только для учебных процессов, не является предметом обсуждения. Но с другой стороны, однозначно верны мнения, что двух телевизионных часов мало для осуществления хотя бы 1/4 части учебного процесса. Для эффективного дистанционного учебного процесса необходимо увеличить телевизионные часы и координировать, обеспечивая постоянную связь с процессом обучения, сочетать его с другими средствами, предоставляемыми интернетом, частными вещательными компаниями и ресурсами телефонных приложений.

Большинство специалистов предлагают в основном использовать возможности Skyape, Viber и Whats App, так как в этом случае будет действовать основной компонент дистанционного обучения - обратная связь, которая повысит эффективность учебного процесса. Здесь следует заметить, что в лучшем случае развития событий, обусловленных эпидемией, речь идет о месяце, и проведение хотя бы и неполного скоординированного и необходимого объема дистанционного обучения будет иметь достаточную эффективность”.

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