Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армянская формула счастья

“Одна из самых распространенных целей человечества, пожалуй, - стремление быть счастливым. Каждый из нас осознанно на протяжении всей своей жизни пытается найти свою формулу счастья.

Что нужно человеку, чтобы быть счастливым, какова формула счастья армянина, насколько счастливо наше общество? Если попытаться найти ответы на эти вопросы в нашем окружении, то, уверяем, что встретим немногих людей, которые сочтут себя успешными и счастливыми. Это не так уж и приемлемо для мышления армянина. Согласно социологическим исследованиям, армянин при ориентации выбирает средние стандарты, стремится жить так, как живут другие.

В нашем обществе распространено общинное мышление, общинные ценности являются самыми приоритетными. Жить так, как живет все общество. Это стало критерием счастья для людей. Дом, семья, успешный брак, скромная жена, образование, чтобы иметь работу. Это и есть средние стандарты, которые предпочтительны в Армении”.

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