COVID-19: От карантина до строгого контроля над самоизоляцией: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

В мире коронавирусом нового типа (COVID-2019) заразилось 231 тыс 362 человека. Как сообщает Арменпресс, по данным исследовательских центров, число погибших составляет 9 тыс 391, а 86 тысяч 261 человек выздоровели. Коронавирус широко распространен в 177 странах и территориях.

Обязательная 14-дневная самоизоляция в РФ

Все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за риска распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Изоляция будет осуществляться в домашних условиях, если же такой возможности нет, граждан поместят в обсерватор. Согласно постановлению, губернаторов обязали организовать контроль за соблюдением карантина и ежедневно предоставлять информацию в территориальные органы Роспотребнадзора. Кроме того, при необходимости людям, находящимся в изоляции, будет оказана социальная поддержка.

Также все прибывшие обязаны сообщать на региональные горячие линии о своем возвращении в страну, месте и сроках пребывания за границей.

В РФ зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусов, 19 марта погиб один человек.

Княжеский коронавирус

У князя Монако Альбера II выявили коронавирус. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности. Альбер II продолжает работать из своего кабинета, он находится в постоянном контакте с членами правительства и ближайшими соратниками.

Статистика из Италии

Количество людей, зараженных коронавирусом в Италии, достигло 41 тыс 035. Из них 4 440 человек выздоровели. 14 тыс 363 человека находятся в медицинских учреждениях с симптомами коронавируса, а еще 12 тыс 090 находятся в домашней изоляции. В Италии 3405 человек умерли от коронавируса.

В Румынии на карантине 3822, а в самоизоляции 33709 человек

В Румынии коронавирус обнаружен еще у 177 человек, в результате чего общее число зафиксированных случаев достигло 277. Министерство здравоохранения Румынии сообщает, что подтвержденные случаи коронавируса были зарегистрированы среди жителей 19-67 лет. Общее состояние пациентов хорошее. В Румынии 3822 человека находятся на карантине, 33 тыс 709 граждан находятся в самоизоляции или под наблюдением врачей. В стране было проведено 4973 теста на коронавирус, из которых 4696 были отрицательными.

В Индии COVID-2019 обнаружен еще у 28 человек

Общее количество зараженных в Индии достигло 197. Об этом сообщает официальный сайт министерства здравоохранения Индии. По данным министерства, число людей, инфицированных коронавирусом в Индии, составляет 148, количество зараженных иностранцев - 20, а 20 человек выздоровели. В результате коронавируса погибло 4 человека.

Коронавирус обнаружен у вернувшейся из Франции жительницы Узбекистана

Коронавирус выявили еще у пяти человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до 23. По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зараженных увеличилось до 18. Инфекция подтверждена еще у двух родственников женщины, прилетевшей из Франции. Кроме того, заразились COVID-19 еще два пассажира, прилетевших на минувшей неделе в Ташкент из Стамбула и Лондона. Все они находились на карантине.