Работающие на пограничных КПП врачи-эпидемиологи получат премиальные выплаты в размере не менее 50% от установленной заработной платы. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«Спасибо за вашу преданную службу», - написал Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 122. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.