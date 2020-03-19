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Скончался архиепископ Тирайр Паносян

Скончался архиепископ Тирайр Паносян

Ушел из жизни один старших членов Католикосата Великого Дома Киликийского архиепископ Тирайр Паносян.

Как сообщает Арменпресс, архиепископ Паносян скончался вечером 18 марта. Церемония прощания с архиепископом состоится 20 марта в Кафедральном соборе Антилиаса. 

Архиепископ Тирайр Паносян родился в 1937 году в Алеппо (Сирия).


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