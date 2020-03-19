Скончался архиепископ Тирайр Паносян

Ушел из жизни один старших членов Католикосата Великого Дома Киликийского архиепископ Тирайр Паносян.

Как сообщает Арменпресс, архиепископ Паносян скончался вечером 18 марта. Церемония прощания с архиепископом состоится 20 марта в Кафедральном соборе Антилиаса.

Архиепископ Тирайр Паносян родился в 1937 году в Алеппо (Сирия).