В Армении нет отложенных из-за объявленного ЧП инвестиционных проектов

В Армении нет отложенных из-за объявленного чрезвычайного положения инвестиционных проектов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 19 марта заявил министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

«Нам неизвестны такие текущие программы, которые были приостановлены или отложены из-за чрезвычайного положения. Все текущие проекты находятся в разработке. Если будут проблемы, возникающие в связи с ситуацией, мы готовы обсудить каждый конкретный случай и понять, что мы можем сделать, чтобы предотвратить их отставание от намеченного курса», - сказал Хачатрян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 122. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.