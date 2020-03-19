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Коронавирус окажет значительное краткосрочное влияние на экономику Армении: министр

Коронавирус окажет значительное краткосрочное влияние на экономику Армении: министр

По словам министра экономики Армении Тиграна Хачатряна, распространение коронавируса в мире окажет краткосрочное значительное влияние на экономику Армении. Как сообщает Арменпресс, Хачатрян сказал об этом на пресс-конференции 19 марта.

«Коронавирус окажет значительное краткосрочное влияние на экономику Армении. Мы уже видим последствия, но я уверен, что мы выйдем из этой ситуации более сильными, чем были раньше», - сказал Хачатрян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 122. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


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