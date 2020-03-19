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Президент Арцаха провел совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта

Президент Арцаха провел совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта

Президент Республики Арцах Бако Саакян 19 марта провел рабочее совещание с участием руководителей райадминистраций и мэра Степанакерта.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, были обсуждены вопросы, касающиеся реализуемых в районах и столице программ.

Отдельное внимание было уделено мероприятиям, осуществляемым в рамках борьбы с новым коронавирусом. Бако Саакян подчеркнул необходимость приобретения всех необходимых медицинских и дезинфицирующих средств и скоординированного осуществления дезинфекционных работ на местах.

На совещании присутствовали госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица.


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