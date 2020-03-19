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На заседании правительства Арцаха обсуждена борьба с распространением коронавируса

На заседании правительства Арцаха обсуждена борьба с распространением коронавируса

Под председательством президента Республики Арцах Бако Саакяна 19 февраля состоялось заседание правительства.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, в ходе обсуждения вопросов повестки заседания Бако Саакян дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

На заседании были проанализированы эпидемиологическая обстановка в республике и мероприятия, проводимые в рамках борьбы с острыми респираторными инфекциями и новым коронавирусом. Бако Саакян вновь подчеркнул необходимость последовательного проведения всех превентивных мер и постоянного контроля эпидемиологической обстановки в республике.


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БелТА


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