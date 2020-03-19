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Решением премьер-министра утвержден индивидуальный состав Совета антикоррупционной политики

Решением премьер-министра утвержден индивидуальный состав Совета антикоррупционной политики

Решением премьер-министра Никола Пашиняна утвержден индивидуальный состав Совета антикоррупционной политики. Как сообщает Арменпресс, председателем совета является премьер-министр Никол Пашинян, координатором сферы - вице-премьер Мгер Григорян.

В состав совета вошли также руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян, министр юстиции Рустам Бадасян, председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян, председатель Кассационного суда Ерванд Хундкарян, генеральный прокурор Артур Давтян, председатель Комиссии по предотвращению коррупции Айкуи Арутюнян, депутаты НС Лилит Макунц, Шаке Исаян, Ани Самсонян, Владимир Варданян и Наира Зограбян.


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