Арман Саркисян назначен начальником полиции Республики Армения

Указами президента Армении Армена Саркисяна, Арман Саркисян освобожден с должности заместителя начальника полиции Армении и и.о. начальника полиции и назначен на должность начальника полиции Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, при подписании указов президент руководствовался соответствующим законодательством и принял во внимание предложение премьер-министра Армении.