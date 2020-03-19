В Армении нет проблем с продовольственной безопасностью. Как сообщает Арменпресс, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что запасов продовольствия достаточно много.

«Например, по состоянию на 2 дня назад в Армении были запасы сахара на 201 день. У нас есть запасы куриного мяса на 64 дня и запасы растительного масла на 38 дней. Только 18 марта в Армению въехало 38 грузовиков с продуктами питания, в том числе 18 тонн растительного масла, 220 тонн сахара, 145 тонн пшеницы, 15 тонн кондитерских изделий, 20 тонн гороха, а также семена подсолнечника, тыквенные семена, замороженное мясо, картофель и т.д. Мы также полностью обеспечены бензином и дизельным топливом, которое также импортируется в данный момент», - сказал премьер-министр.

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Гегам Геворгян отметил, что без учета импорта в Армении есть запасы бензина на не менее 3 месяцев и запасы дизельного топлива на 1,5 месяца. По его словам, есть также большой запас пшеницы, и по части муки и пшеницы можно быть спокойными.