Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

Азиатские индексы - 19-03-20

Азиатские индексы - 19-03-20

ТОКИО, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.04% и составил 16552.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.97% и составил 1283.22 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.98% и составил 2702.13 пункта, а HANG SENG снизился на 2.61% и составил 21709.13 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации