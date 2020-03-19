Азиатские индексы - 19-03-20

ТОКИО, 19 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.04% и составил 16552.83 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.97% и составил 1283.22 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.98% и составил 2702.13 пункта, а HANG SENG снизился на 2.61% и составил 21709.13 пункта.