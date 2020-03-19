В Узбекистане число зараженных коронавирусом выросло до 23

Коронавирус выявили еще у пяти человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до 23. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

По данным минздрава Узбекистана, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зараженных увеличилось до 18.

"Вирус COVID-19 выявлен еще у пятерых человек в Узбекистане", - сказал представитель Минздрава. По его словам, инфекция подтверждена еще у двух родственников женщины, прилетевшей из Франции. Кроме того, заразились COVID-19 еще два пассажира, прилетевших на минувшей неделе в Ташкент из Стамбула и Лондона. Все они находились на карантине.

Власти Узбекистана с 16 марта решили приостановить транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников, находящихся за рубежом, и