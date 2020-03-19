Министерство труда и социальных вопросов Республики Армения составляет электронные списки одиноких пенсионеров, состоящих только из пенсионеров семей, лиц с проблемами с мобильностью и зрением, в том числе семей с несовершеннолетними детьми. Как сообщает Арменпресс, потребности данных граждан будут оценены в течение трехдневного срока, и при необходимости им будет оказана помощь в вопросах бытового характера.

Уже разработан порядок организации работ по защите социально необеспеченных лиц, людей с ограниченными возможностями, находящихся в группе риска лиц (семей).

С помощью гуманитарных и международных организаций организуется оказание услуг уязвимым группам, а также предоставление продовольственных корзин, состоящих из бытовых товаров и продуктов питания.

Дневные центры по уходу за пожилыми людьми работают только по части благотворительных столовых, доставляя еду одиноким пожилым людям непосредственно в их дома.

Службы по уходу на дому за пожилыми людьми продолжают бесперебойно работать.