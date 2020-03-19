Бенефициары программы “Кухня милосердия” получат пакеты с продовольствием на 20 дней
С целью предотвращения возможного распространения нового коронавируса программа “Кухня милосердия” приостанавливает обслуживание бенефициаров до 14 апреля.
Как сообщает Арменпресс, в рамках программы планируется подготовка пакетов продовольствия на 20 дней, которые будут с понедельника переданы бенефициарам посредством сотрудников и волонтеров.
Инициатива реализуется в сотрудничестве с министерством труда и социальных вопросов Республики Армения.
Программа “Кухня милосердия” действует с 1994 года. В рамках программы каждый год, с октября по май, одинокие пенсионеры, инвалиды, оставшиеся без попечения родителей дети и социально необеспеченные лица получают раз в день горячую, качественную еду, а также пакеты с продовольствием на Новый год и Рождество.
Бенефициарами программы являются около 500 социально необеспеченных жителей административных районов Канакер-Зейтун, Кентрон, Эребуни и Норк-Мараш города Ереван.
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