Депутаты премии за март перечислят на счет, открытый для содействия борьбе с коронавирусом

Председатель НС Армении Арарат Мирзоян и депутаты перечислят ежемесячную премию за март на казначейский счет, созданный с целью содействия борьбе с эпидемией коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян сообщил на своей странице в Facebook.

“По моей инициативе и с согласия депутатов НС ежемесячные премии депутатов НС за март мы перечислим на казначейский счет, созданный с целью содействия борьбе с эпидемией коронавируса.

За отклик на мое вчерашнее предложение выражаю благодарность всем трем фракциям НС, а также депутатам, не входящим во фракции.

С радостью узнал также, что часть депутатов, по своей личной инициативе, уже перечислила на этот счет отдельные денежные средства”, - написал Мирзоян.

На расчетный счет, открытый для содействия работам по предотвращению распространения коронавируса в Армении, уже перечислено 100 млн драмов.

Число случаев заражения коронавирусом в Армении составляет 122, один из зараженных вылечился и выписан из больницы.