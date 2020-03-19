Группа специалистов сферы ИТ смоделирует возможное распространение коронавируса в Армении

С целью сбора и анализа данных о распространении коронавируса (COVID-19), их сопоставления с данными международных партнеров и прогнозирования ситуации создана исследовательская группа, в которую вошли аналитики, специалисты сферы информационных технологий и искусственного интеллекта, другие эксперты.

Как сообщает Арменпресс, министр высокотехнологической промышленности Республики Армения Акоп Аршакян встретился со специалистами сформированной группы, обсудил предстоящие шаги и возможности.

Цель создания группы – смоделировать возможность распространения коронавируса (COVID-19) в результате сопоставления информации о передвижении людей, зонах распространения и другой информации, картографирования очагов с применением современных технологий, что серьезно поспособствует работе инфраструктур сферы здравоохранения.

Акоп Аршакян выразил уверенность, что деятельность исследовательской группы позволит получить достоверную и точную информацию о ситуации, что посодействует более скоординированной реализации работ по предотвращению распространения коронавируса.

Министр подчеркнул важность вклада индивидуальных усилий каждого специалиста в достижений единой цели - осуществлении основанной на интеллекте этого проекта.

В ходе встречи были представлены и обсуждены также направления деятельности группы, необходимые ресурсы и возможные сроки.

Проект реализуется по инициативе министерства высокотехнологической промышленности при сотрудничестве с министерством здравоохранения Армении.