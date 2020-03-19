Для Антикоррупционного комитета и Антикоррупционного суда будут построены новые здания

Правительство дарит Республике Армения земельный участок площадью 15 га, прилегающий к железнодорожной линии станции “Спандарян” административного района Ачапняк, являющийся общинной собственностью города Еревана, после чего выделит его Министерству юстиции с целью строительства. Решение об этом было принято на заседании исполнительного органа.

Как передает «Арменпресс», министр юстиции Рустам Бадасян отметил, что, по сути, уголовно-исполнительное учреждение “Нубарашен” МЮ Армении стало непригодным для дальнейшей эксплуатации. “Изначально мы отмечали, что в квартале Силикян должно быть построено новое уголовно-исполнительное учреждение, в результате чего уголовно-исполнительные учреждения “Нубарашен” и “Больница для осужденных” будут ликвидированы, и соответствующие комплектации будут переведены в новые УИУ. В Эребуни и Абовяне также есть соответствующие территории, на которых мы также рассматриваем определенные строительные работы. Проект изменился в том плане, что сейчас мы предлагаем построить в квартале Силикян здания Антикоррупционного комитета и Антикоррупционного суда, территории Эребуни и Абовяна рассматривать в плане строительства нового УИУ”, - сказал Бадасян.

Для строительства потребуется около 21.288.420.000 драмов, а стоимость разработки проектно-сметных документов составит около 417.420.000 драмов.

Руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян предложил построить на этой территории и здание для Комиссии по предотвращению коррупции. Было решено обсудить этот вопрос в отдельном порядке.