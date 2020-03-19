Абоненты мобильной связи Ucom без расчета объема интернета могут посещать образовательные сайты

Компания Ucom распространила сообщение, в котором сообщает, что с 19 марта абоненты мобильной связи Ucom без расчета объема интернета смогут посещать ряд государственных ведомственных и образовательных сайтов. «Арменпресс» представляет сообщение компании․

“Сегодня внимание всех нас сосредоточено на новостях о распространении эпидемии нового коронавируса и о возможных профилактических мерах, в результате чего довольно большой поток фиксируется на ряде мировых и армянских медицинских и статистических сайтах. Более того, в сложившейся ситуации все образовательные учреждения перешли на дистанционное и онлайн-образование, в результате чего вновь увеличилось число посещений ряда онлайн образовательных площадок и сайтов.

Учитывая вышесказанное, хотим сообщить, что с сегодняшнего дня до завершения объявленной правительством Армении чрезвычайной ситуации “Ucom” не будет учитывать объем интернета своих абонентов мобильной связи. То есть официальные сайты Министерства здравоохранения Армении, Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ, Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, сайта дистанционного обучения армянской образовательной среды МОКС Армении и ряда других официальных сайтов, которые содержат необходимую информацию о чрезвычайной ситуации, не подлежат учету. То есть при посещении этих сайтов использованный абонентом объем интернета не будет рассчитан.

Полный список сайтов выглядит следующим образом:

Правительство Армении: Gov.am

Премьер-министр Армении: www.primeminister.am

Правительство Армении электронное управление` e-gov.am

Официальный сайт Министерства здравоохранения Армении: Moh.am

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении: ncdc.am

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении: mes.am

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении: escs.am

Страница дистанционного обучения армянской образовательной среды МСФО Армении: armedu.am

Полиция Армении: Police.am

Мэрия Еревана: www.yerevan.am

Еще раз отметим, что с учетом, объявленной в Армении чрезвычайной ситуации и опасностей быстрого распространения коронавируса, компания “Ucom” вновь призывает всех, кто может выполнять свою офисную работу из дома, не колеблясь оставаться дома и работать из дома”.