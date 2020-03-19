На парламентских выборах в Арцахе лидирует партия “Свободная Родина”: соцопрос

По результатам соцопросов на парламентских выборах в Арцахе лидирует партия “Свободная Родина”. 39% опрошенных проголосуют за эту партию.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 19 марта заявил социолог Агарон Адибекян, представляя результаты соцопросов арцахцев.

“Такая социальная, партийная опора достаточно серьезна, чтобы Араик Арутюнян был избран президентом. Он был премьер-министром, при его совместной работе с Бако Саакяном ВВП в Арцахе вырос в 3 раза, выросли зарплаты, были реализованы многочисленные социальные программы и так далее. Партия “Свободная Родина”, которую он возглавляет, довольно популярна, и в населенных пунктах была проведена серьезная работа”, - сказал Адибекян.

Что касается Масиса Маиляна, которого поддерживает партия “Единая Родина”, то, по словам социолога, у них не было времени на признание.

“За партию “Единая Родина” проголосуют 11% опрошенных”, - сказал Адибекян.

Согласно социальным опросам, партия “Справедливость” Виталия Баласаняна и “Демократическаая партия” Арцаха Ашота Гуляна имеют довольно скромные показатели.

“Если эти партии успешно проведут агиткампанию, то могут пройти 5-процентный барьер, и в парламенте будет сформировано Национальное собрание, сформированное 4 - 5 партиями”, - заключил Адибекян.