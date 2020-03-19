В Армении будут больницы, которые будут обслуживать только пациентов с коронавирусным заболеванием

В Армении будут предусмотрены отдельные больницы, которые будут обслуживать только пациентов с коронавирусным заболеванием.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, отвечая на вопрос о том, какие больницы будут использованы в случае широкого распространения вируса.

“Учитывая развития событий, по всей вероятности, у нас будут отдельные больницы, которые будут обслуживать только пациентов с коронавирусом по одной простой причине, чтобы внутри общих больниц не происходило внутрибольничного заражения”, - сказал Торосян и отметил, что такие случаи были зарегистрированы в Италии, когда тысячи врачей были заражены.

Министр пока не назвал списка этих больниц, так как он не окончательный. Однако сказал, что пациенты с коронавирусом, по всей вероятности, не будут лечиться в областных медцентрах. Они будут лечиться в централизованном порядке, в специально предназначенных для них больницах. Инфекационная больница “Норк” останется центральным звеном для приема пациентов, проведения тестов, диагностики и координации научной части.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 122, один из которых был зафиксирован у медсестры, работающей в инфекционной больнице. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.