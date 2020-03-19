Камо Варданян назначен первым заместителем командующего АО, начальником штаба AO

15:28, 19 Մարտ, 2020

Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому генерал-майор Камо Варданян назначен первым заместителем командующего - начальником штаба Армии обороны Республики Арцах.

Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.