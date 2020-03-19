Бако Саакян провел заседание правительства Арцаха

19 марта под председательством президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось заседание правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В ходе обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, президент руководителям заинтересованных органов дал конкретные поручения по их надлежащим решениям.

В ходе заседания также была проанализирована эпидемиологическая ситуация в республике и проводимые мероприятия по борьбе с острыми респираторными инфекциями и новым коронавирусом. Глава государства еще раз подчеркнул необходимость последовательного принятия всех превентивных мер и постоянного контроля над эпидемиологической ситуацией в республике.