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Бако Саакян провел заседание правительства Арцаха

Бако Саакян провел заседание правительства Арцаха

19 марта под председательством президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось заседание правительства. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В ходе обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, президент руководителям заинтересованных органов дал конкретные поручения по их надлежащим решениям.

В ходе заседания также была проанализирована эпидемиологическая ситуация в республике и проводимые мероприятия по борьбе с острыми респираторными инфекциями и новым коронавирусом. Глава государства еще раз подчеркнул необходимость последовательного принятия всех превентивных мер и постоянного контроля над эпидемиологической ситуацией в республике.


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