На счет, открытый для борьбы по предотвращению коронавируса в Армении, перечислено 100 млн драмов

На расчетный счет, открытый для содействия работам по предотвращению распространения коронавируса в Армении, уже перечислено 100 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

“ Министерство финансов Армении сообщает, что поступления на счет 900005001947, открывшийся в казначействе 17.03.2020 г. для оказания финансового содействия борьбе по предотвращения и преодолению коронавирусной инфекции COVID-19, по состоянию на 14:30 19.03.2020 г. составили 100 млн 121 тыс. драмов, общее количество поступлений - 650”, - говорится в сообщении правительства Армении.