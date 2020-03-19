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На счет, открытый для борьбы по предотвращению коронавируса в Армении, перечислено 100 млн драмов

На счет, открытый для борьбы по предотвращению коронавируса в Армении, перечислено 100 млн драмов

На расчетный счет, открытый для содействия работам по предотвращению распространения коронавируса в Армении, уже перечислено 100 млн драмов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

“ Министерство финансов Армении сообщает, что поступления на счет 900005001947, открывшийся в казначействе 17.03.2020 г. для оказания финансового содействия борьбе по предотвращения и преодолению коронавирусной инфекции COVID-19, по состоянию на 14:30   19.03.2020 г. составили 100 млн 121 тыс. драмов, общее количество поступлений - 650”, - говорится в сообщении правительства Армении.


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БелТА


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