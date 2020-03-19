Разрабатывается проект, устанавливающий ответственность за нарушение указания о самоизоляции

В настоящее время государство работает над законодательной инициативой, которая, по сути, введет ответственность за случаи нарушения самоизоляции, указанные эпидемиологическими показаниями.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Постепенно с распространением вируса во всем мире отказываются от карантина в специальных местах и больше концентрируются на самоизоляции. Конечно, есть страны, в которых предусмотрена ответственность за ее нарушение, что также будет введено и в Армении. Если по эпидемиологическим показаниям человеку указана самоизоляция, то ее нарушение должно иметь последствия, вплоть до уголовной ответственности. Мы сейчас работаем над проектом этих законов”, - сказал Торосян.

Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы люди поняли, что это не проблема 1 - 2 месяцев, и ограничение контактов, защитные меры должны продолжаться даже после завершения режима ЧП. Защитные меры не будут обусловлены только чрезвычайной ситуацией.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 122, один из которых был зафиксирован у медсестры, работающей в инфекционной больнице. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.