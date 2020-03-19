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На КПП “Верхний Ларс” находятся 140 граждан Армении: там же и генконсул Армении в Ростове-на-Дону

На КПП “Верхний Ларс” находятся 140 граждан Армении: там же и генконсул Армении в Ростове-на-Дону

В настоящее время на КПП “Верхний Ларс” находятся около 140 граждан Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Анна Нагдалян сообщила, что генеральный консул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян прибыл на пункт пропуска и на месте координирует работу, проводимую генконсульством по обеспечению граждан Армении питанием и предметами первой необходимости.

“Сообщаем, что часть граждан, прислушавшись к призыву генконсула, уже предпочла вернуться в Армению воздушным путем.

Ведутся переговоры с грузинскими коллегами по поиску возможных вариантов решения проблемы.

Мы призываем граждан Армении трезво оценивать нынешнюю ситуацию, доверять только официальной новостной ленте и информации, предоставляемой дипломатическими представительствами Армении”, - отметила Нагдалян.


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