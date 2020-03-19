Никол Пашинян поздравил Гиоргия Гахарию с днем рождения

Премьер-министр Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Гиоргия Гахарию с днем рождения. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в поздравительном послании, в частности, говорится:

“Примите мои теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Нынешние дружественные отношения между Арменией и Грузией основаны на богатых исторических традициях и отличаются взаимным доверием и глубоким чувством уважения друг к другу.

Я высоко ценю и сформировавшиеся между нами теплые личные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы сможем использовать весь потенциал двустороннего сотрудничества, чтобы поднять наши отношения на качественно новый уровень.

Желаю новых достижений на Вашем важном и ответственном посту и успехов всем Вашим начинаниям, направленным на развитие и укрепление стабильности в регионе, а дружественному грузинскому народу - благоденствия и прогресса.

Еще раз сердечно поздравляю Вас с Вашим юбилеем, желаю Вам и членам Вашей семьи всяческих благ, крепкого здоровья и счастья”.