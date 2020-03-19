Самочувствие граждан, прибывших из Италии чартерным рейсом, хорошее, температурит лишь один

Самочувствие граждан Армении, прибывших в Армению чартерным рейсом из Италии, хорошее, повысилась температура лишь у одного.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Почти все чувствуют себя хорошо. Вчера было повышение температуры у одного пациента. Всех остальных будут тестировать только по истечении карантинного срока, потому что они фактически здоровы. Даже если у них есть вирус, в конце 14-го дня он просто выйдет из организма, “вылечившись”, даст нам возможность сразу получить отрицательный ответ”, - сказал Торосян и отметил, что сейчас нет смысла тестировать.

Министр отметил, что в этом убедились, когда лиц без симптомов, связанных с остальными очагами, протестировали и обнаружили около 18 случаев. Он отметил, что, фактически, в результате этого число увеличилось на 18, если бы не было теста, то не было бы и этой цифры. Следовательно, министр не видит смысла в тестировании изолированных лиц, пока у них не возникло никаких жалоб, и срок карантина не истек.

Граждане Армении, прибывшие из Италии чартерным рейсом, были изолированы на территории дислоцированного в Дилижане военно-спортивного лицея им. Монте Мелконяна, имеющего специальные инфраструктуры.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. Число подтвержденных случаев коронавируса достигло 122, один из которых был зафиксирован у медсестры, работающей в инфекционной больнице. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы.