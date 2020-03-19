МИД призывает граждан Армении, желающих вернуться из России, воспользоваться воздушным путем

Министерство иностранных дел Армении призывает граждан Армении, желающих вернуться из России в Армению, пользоваться исключительно воздушным путем. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Армении․

“Сообщаем, что из-за неблагоприятных погодных условий отрезок Гудаури-Коби автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс остается закрытым.

Напоминаем, что согласно решению правительства Грузии, с 18 марта въезд в Грузию всем иностранцам запрещен. Следовательно, даже в случае улучшения погодных условий и открытия дороги, ведущей к Ларсу, российско-грузинскую границу смогут пересекать только грузовые машины и возвращающиеся на родину граждане Грузии и РФ. КПП Верхний Ларс бессрочно закрыт для иностранцев.

Еще раз призываем наших граждан для возвращения из России в Армению пользоваться исключительно воздушными путями, в частности, аэропортами близлежащих городов Краснодар и Ростов-на-Дону”, - говорится в заявлении МИД Армении.