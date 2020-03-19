Время в Ереване: 11:07:36,   19 Март

МИД призывает граждан Армении, желающих вернуться из России, воспользоваться воздушным путем

МИД призывает граждан Армении, желающих вернуться из России, воспользоваться воздушным путем

Министерство иностранных дел Армении призывает граждан Армении, желающих вернуться из России в Армению, пользоваться исключительно воздушным путем. Как передает  «Арменпресс», об этом говорится в заявлении МИД Армении․

“Сообщаем, что из-за неблагоприятных погодных условий отрезок Гудаури-Коби автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс остается закрытым.

Напоминаем, что согласно решению правительства Грузии, с 18 марта въезд в Грузию всем иностранцам запрещен. Следовательно, даже в случае улучшения погодных условий и открытия дороги, ведущей к Ларсу, российско-грузинскую границу смогут пересекать только грузовые машины и возвращающиеся на родину граждане Грузии и РФ. КПП Верхний Ларс бессрочно закрыт для иностранцев.

Еще раз призываем наших граждан для возвращения из России в Армению пользоваться исключительно воздушными путями, в частности, аэропортами близлежащих городов Краснодар и Ростов-на-Дону”, - говорится в заявлении МИД Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации