Число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Армении достигло 122

В Армении зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 19 марта сказал министр здравоохранения Арсен Торосян.

“Зарегистрировано еще 7 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи связаны с очагом на предприятии, то есть изначально они были в нашем поле зрения”, - сказал министр.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписан из больницы. Упомянутое предприятие находится в Ереване, в административном районе Шенгавит. Более 75% зафиксированных в Армении случаев связаны с производственным цехом и зафиксированным в городе Эчмиадзине случаем с женщиной, вернувшейся из Италии.