Араик Арутюнян лидирует на президентских выборах в Арцахе: соцопрос

По данным соцопросов, лидером президентских выборов в Арцахе является Араик Арутюнян, выдвинутый блоком партий “Свободная Родина - ГОА”.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 19 марта заявил социолог Агарон Адибекян, представляя результаты соцопросов арцахцев.

“46% тех, кто уже точно знает, за кого будут голосовать, отдадут голос за Араика Арутюняна. На втором месте - самовыдвиженец Масис Маилян (22%), за Виталия Баласаняна от партии “Справедливость” проголосуют 8%, а за Ашота Гуляна от Демократической партии Арцаха - 4%. 20% получили остальные 10 кандидатов”, - сказал Адибекян, добавив, что остальные кандидаты не зафиксировали более 5%.

Согласно результатам соцопросов, за ходом предвыборной кампании в Арцахе следят 72% населения, остальные 28% не следят.

“При этом о выборах осведомлены 85%. 32% готовы пойти на выборы и проголосовать за избранного им кандидата, остальные пока не определились”, - отметил Адибекян.

В ответ на вопрос “Какие у них ожидания от будущих властей?” граждане отметили: решение социальных проблем, благоустройство населенных пунктов и строительство центров отдыха и центров досуга.

“Самым популярным кандидатом является Араик Арутюнян - 84%. На втором месте Масис Маилян - 64%, на третьем - Виталий Баласанян - 60%, Ашот Гулян - 54% опрошенных. У остальных довольно скромные цифры - показатель выше 5% не зафиксирован”,- сказал Адибекян.

По прогнозам социолога, если все, кто принял решение об участии в выборах, придут на избирательный участок, то выборы будут одноэтапными и Араик Арутюнян будет избран президентом, получив 56,5% голосов, на втором месте будет Масис Майлиян с 26,6% голосов.

Опрос проводился при помощи студентов, активистов молодежных организаций Степанакерта.