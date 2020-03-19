Правительство аплодисментами выразило благодарность медработникам и предпринимателям

Члены правительства, во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, аплодисментами поблагодарили предпринимателей и медработников за проделанную ими работу в условиях чрезвычайного положения, обусловленного коронавирусом.

“Хочу вновь подчеркнуть исключительный талант наших предпринимателей. Я видел вчерашние и сегодняшние цифры, удивился, все мы знаем, что Ларс закрыт, наша граница с Ираном закрыта, все закрыто, но все равно наши предприниматели находят пути, чтобы импортировать продукты питания, и я хочу поблагодарить их всех. Предлагаю аплодисменты в честь наших предпринимателей и их проделанной работы”, - сказал премьер-министр.

Как передает «Арменпресс», затем Пашинян обратился к сотрудникам системы здравоохранения и отметил, что они - главные герои нашего времени.

“Если относительно предпринимателей я видел необходимость сказать о них с этой трибуны, то в случае работников системы здравоохранения такой необходимости нет, поскольку их ценят повсеместно и повсюду. Но я думаю, что, преклонение и слова оценки сотрудникам нашей системы здравоохранения мы должны выразить аплодисментами”, - сказал премьер-министр.